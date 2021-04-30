Павел Кузякин набросился на женщину во время поездки. Фото: соцсети

На Урале неадекватный пассажир, избивший женщину-таксистку, отделался штрафом.

Недавно мы рассказывали про эту историю, которая произошла в Нижнем Тагиле. Наталья Молочкова работает оператором на одной из АЗС города, женщина одна воспитывает двух детей, поэтому вынуждена подрабатывать в такси. В начале апреля на своем Hyundai i20. Наталья приехала на очередной вызов, к ней в машину сели два пассажира. Нетрезвый мужчина разместился на заднем сиденье, а его спутница села вперед. В какой-то момент пассажир (как позже выяснится его зовут Павел Кузякин) начал вести себя неадекватно. Он набросился на таксистку, бил женщину руками и ногами, а также повредил автомобиль.

О происшествии женщина впервые рассказала в паблике ПЕРЕЦ | Урал во "Вконтакте".

Наталья обращалась в полицию. Но медицинская экспертиза установила, что удары, нанесенные женщине пассажиром такси, на уголовное дело не тянут. В итоге на дебошира составили только два административных протокола. Недавно их рассмотрел мировой суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Дебошир не только бил женщину, но и пинал авто. Теперь дверь машины Натальи закрывается с трудом. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

- За порчу машины его оштрафовали на 500 рублей, а за побои на пять тысяч, - рассказала "КП" Наталья Молочкова. – На суде Павел Кузякин вину признал, и сказал, что готов заплатить по решению суда.

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Женщина собирается добиваться от своего обидчика возмещения морального ущерба в частном порядке. По ее словам, ущерб для авто составил 58 тысяч рублей. Кроме того, женщина не могла выходить на работу и подрабатывать на поврежденной машине. Поэтому в качестве компенсации морального ущерба она хочет добиться для себя 150 тысяч рублей.

Павел Кузякин ситуацию не комментирует.

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