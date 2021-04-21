«Пинал и бил руками»: на Урале пассажир напал на мать-одиночку, работающую в такси

Мы связались с Павлом Кузякиным, но общаться он не захотел, а еще закрыл аккаунт в соцсети. Фото: личная страница "Вконтакте"

В Нижнем Тагиле неадекватный пассажир набросился с кулаками на водителя такси.

Наталья Молочкова работает оператором на одной из АЗС города, но так как она одна воспитывает двух детей, женщине приходится подрабатывать в такси. В начале апреля Наталья на своем Hyundai i20 приехала на очередной адрес.

В машину сел молодой человек с девушкой. По словам Натальи, парень был изрядно пьян. Таксистка даже испугалась, что пассажира может вырвать. Но его спутница уверяла, что все будет нормально. Девушка села на переднее сиденье, а своего спутника разместила на заднем.

Пока дебошир пинал женщину ногами, он успел испачкать и сиденье. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

- Во время движения молодой человек начал вести себя агрессивно. Начал с заднего сиденья меня пинать и бить ногами. Ничего не объяснял, да и говорить не мог толком, - рассказала «КП-Екатеринбург» пострадавшая таксистка.

Двери машины теперь закрываются с трудом. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

Наталья остановила машину. И тут же стала отправлять диспетчеру сигналы о помощи. Но неадекватный пассажир не унимался.

Наталья отравляла сообщения о том, что ей нужна помощь. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

- Я сказала пассажирам выходить. Пока девушка вытаскивала молодого человека из машины, они повредили мне заднюю пассажирскую дверь. Сейчас она перекошена и плохо закрывается. Затем они упали на дорогу и грязный парень снова полез в салон, оторвал наружную ручку двери и снова начал меня бить руками и ногами, - вспоминает Наталья.

Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы мимо не проезжал случайный очевидец. Он оттащил буйного пассажира такси, а вскоре на место приехал наряд ГИБДД.

После этого все участники инцидента поехали в полицию. Наталья написала заявление на своего обидчика – по поводу избиения и порчи машины.

В отделе полиции Наталья узнала, что буяном оказался 30-летний Павел Кузякин.

- Я не знаю, под чем он был, девушка говорила, что пил водку. Но вел он себя неадекватно, в том числе и в полиции. Это видели и полиция и ДПСники, которые его доставили, - вспоминает Наталья.

В тот же день пострадавшей женщине пришло сообщение от девушки буяна по имени Яна. Она просила Наталью забрать заявление из полиции и предлагала возместить ущерб.

Такое сообщение пришло пострадавшей от девушки агрессивного мужчины. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

По словам Натальи, сумма ущерба ее машине составила 58 тысяч рублей. Плюс женщина себя плохо чувствовала после избиения (врачи подозревали у нее сотрясение мозга), из-за этого не могла выйти на работу. Да и внешний вид и отсутствие ручки у машины не позволяло вернуться к работе в такси.

- Я просила возместить мне ущерб в сумме 150 тысяч, - говорит Наталья.

Сюда она включила и компенсацию за полученный моральный ущерб и время, на которое ей пришлось не работать.

Но обидчик женщины платить пока не спешит.

Женщина рассказала о нападении диспетчеру такси. Фото: предоставлено Натальей Молочковой

Участковый, который занимался проверкой этой истории, уже сказал Наталье Молочковой, что полученные ей травмы на уголовное дело не тянут, как и повреждения авто.

- В ходе проверки по факту причинения физической боли и телесных повреждений, приняв во внимание медицинское заключение, в отделе полиции составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ). Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения автомашины за отсутствием состава преступления. Составлен административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Суд, где рассмотрят два административных протокола, составленных полицией после нападения на Наталью, состоится уже 22 апреля.

В полиции уточнили, что пострадавшая сможет в частном порядке обратиться в суд по вопросам взыскания морального и материального вреда.

«Комсомолка» связалась с Павлом Кузякиным, но комментировать ситуацию он отказался.

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