В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту «Кольцово»

Фото: приют «Клякса»

В Екатеринбурге умер 10-месячный кот, которого 13 июля хозяйка бросила в аэропорту «Кольцово», когда что за его перевозку придется доплачивать. И тогда женщина улетела в Москву без своего питомца. Сотрудники воздушной гавани поймали усатого, дали ему кличку Кольцов и передали в приют «Клякса», откуда его должны были передать новым хозяевам.

- Сейчас идет поиск новых хозяев для кота. Он немного пуглив, но это из-за пережитого стресса. В ближайшее время я обращусь в полицию с заявлением на хозяйку, - рассказывала тогда руководитель приюта Татьяна Ионина.

Как оказалось, практически сразу Кольцов обрел новый дом, его забрала к себе женщина по имени Наталья, она назвала его Персиком. Но 27 июля пушистого не стало, в ветеринарной клинике установили, что у него была кошачья чумка, от которой он и скончался.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

- Мы всегда и всех предупреждаем, чтобы в случае проблем, сразу звонили мне. Самоуверенность новой хозяйки привела к гибели кота. Переписка с ней у меня вся есть, - отметила руководитель «Кляксы».

Вопиющим инцидентом тут же заинтересовалась прокуратура и провела проверку.

- Нарушения в действиях сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» не выявлено, поскольку на официальном сайте перевозчика размещена информация о порядке перевозке животных, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Зато прокуратура вынесла предписание в адрес транспортной полиции, которая не провела проверку и не установила, были ли в действиях пассажирки признаки административного правонарушения.