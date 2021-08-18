Прокуратура разобралась в истории, где хозяйка бросила котенка в Кольцово и улетела в Москву

Животное пережило сильный стресс. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

На Урале Свердловская транспортная прокуратура закончила проверку, которая началась после того как женщина оставила в аэропорту Кольцово свою кошку.

Это произошло в 13 июля нынешнего года. Женщина должны была лететь рейсом Екатеринбург-Москва вместе с 10-месячным питомцем. Но у хозяйки животного не было на него ветеринарного паспорта. Но отказываться от поездки пассажирка не стала. Она попросту оставила пушистика в аэропорту, а сама отправилась в Москву. Котенка тогда поймали сотрудники аэропорта и передали зоозащитникам.

- Нарушения в действиях сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» не выявлено, поскольку на официальном сайте перевозчика размещена информация о порядке перевозке животных, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Зато прокуратура вынесла предписание в адрес транспортной полиции, которая не провела проверку и не установила, были ли в действиях пассажирки признаки административного правонарушения.

В итоге полиция начала проверку.