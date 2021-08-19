Североуральский медик, купивший лекарства пациентам, о проверке: «Ситуация сдвинулась с места»

Алексей Паршуков был вынужден за свои деньги купить недостающие препараты для пациентов. Фото: Роберт Карапетян

В понедельник социальные сети облетел клич о помощи от врача Североуральской городской больницы. Анестезиолог-реаниматолог Алексей Паршуков пожаловался на то, что в больнице нет препаратов для кормления пациентов, находящихся в реанимации. Это так называемое парентеральное, то есть внутривенное, питание и альбумин – белок, растворимый в воде. В итоге медику пришлось самому покупать их в аптеке за свой счет. На ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В связи с этим вскоре в Североуральск приехала комиссия, разбираться в случившемся. И они пришли к выводу... что нужные препараты на самом деле есть.

- Проведена проверка наличия и приобретения больницей парентерального (внутривенного) питания, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. - Установлено наличие препаратов для парентерального (внутривенного) питания. На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении Североуральской ЦГБ пациентов, нуждающихся в нутритивной поддержке, нет.

Аналогичным образом ситуацию прокомментировали и в Центре управления регионом.

- Вообще по сведениям министра здравоохранения, у нас в Свердловской области дефицита лекарственных средств нет, в том числе и Альбумина о котором говорил врач, - комментирует Илья Захаров, руководитель Центра управления регионом. - Есть порядок закупки препаратов медучреждениями самостоятельно под потребности. А финансовые средства у больницы имеются.

Сам Алексей Паршуков отмечает, что возврата денег за купленные им лекарства не хочет, так как он расценивает это в качестве благотворительности, и его задача была – привлечь внимание к проблеме.

- Я увидел отчет Минздрава по проверке. Хорошо что что-то нашлось. Проверкой был найден Аминоплазмаль. Но хочу добавить, что это лишь один компонент парентерального питания, которое необходимо, - говорит Алексей Паршуков. - Все мы питаемся белками, жирами и углеводами. На данный момент решается вопрос с приобретением остальных компонентов. Одними белками сыт не будешь. Но я хочу поблагодарить за то внимание, которое было уделено больнице. Ситуация сдвинулась с места. Надеюсь на позитивный исход истории. На данный момент решаются многие проблемы, в том числе и те, которые провисели в воздухе на протяжении 2-4 лет. С питанием обещают решить вопрос максимально быстро.

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