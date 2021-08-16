Покупает за свой счет: в Североуральске врач пожаловался на отсутствие препаратов для пациентов реанимации

Фото: Facebook Алексея Паршукова

В Свердловской области врач анестезиолог-реаниматолог местной больницы Североуральска пожаловался на то, что его пациенты, которые находятся в отделении реанимации, не получают специального внутривенного питания. По словам Алексея Паршукова, лечение таких больных обходится очень дорого, необходимо покупать лекарства и расходники, обслуживать современное оборудование оборудование, возможно, из-за многомиллионных долгов больницы пациенты не могут получить парентеральное питание, его в стационаре просто нет, и это грозит печальными последствиями.

- Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами. В такой ситуации не спасет ни один антибиотик, - заявляет Алексей Паршуков на своей странице в FaceBook.

Сам врач, не получив ответа на утренней планерке, когда появится питание, был вынужден пойти в аптеку и купить альбумин (простой растворимый в воде белок – прим. ред) за свой счет. После чего он сразу назначил препарат больным.

Фото: Facebook Алексея Паршукова

- Надежд на чудо и появлении вышеописанных средств в стационаре нет. Несколько месяцев назад уже приходилось покупать альбумин, а позже ждать возврат денег в течение нескольких месяцев. В этот раз я не пойду к руководству за возмещением денег. Пусть это будет благотворительность, - в отчаянии заявляет врач анестезиолог-реаниматолог.

По его словам, единственным выходом из ситуации может стать только помощь меценатов или благотворительных фондов, потому что сам он помочь своим пациентам больше не в состоянии.

Редакция «КП-Екатеринбург» отправила запрос в региональный Минздрав. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступало.

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