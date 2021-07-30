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Общество30 июля 2021 13:11

В Свердловской области на лекарства для детей с редкими заболеваниями выделили больше 500 миллионов рублей

Деньги будут направлены на лечение 283 маленьких пациентов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На 2022 год направлена заявка для лекарственного обеспечения 40 маленьких пациентов

На 2022 год направлена заявка для лекарственного обеспечения 40 маленьких пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на лекарства для детей с редкими заболеваниями выделили 523 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на лечение 283 пациентов. Об этом на совещании по обсуждению вопросов доступности и качества оказания лекарственной и паллиативной медицинской помощи детям, рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Также в совещании принял участие председатель правления Фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко. Он отметил, что Минздрав региона проводит с их организацией масштабную работу по обеспечению детей дорогостоящими лекарствами и медицинской помощью.

- На 29 июля обеспечены лекарственными препаратами 1513 человек по 10 заболеваниям. Профинансировано лечение 8 детей со злокачественными и тяжелыми незлокачественными заболеваниями крови и врожденными иммунодифицитами, - рассказал Александр Ткаченко.

В этом году Минздрав Свердловской области направил в «Круг добра» заявки на лекарственные препараты для лечения 20 детей со СМА. На 2022 год уже направлена заявка для лекарственного обеспечения 40 маленьких пациентов.