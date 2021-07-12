Почему из аптек исчезают лекарства: отвечает доктор медицинских наук

Не всегда пациенты могут своевременно достать нужные лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

В России периодически с полок аптек пропадают лекарства. О том, почему это происходит и как исправить ситуацию – рассказал гендиректор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ, д.м.н., профессор Виталий Омельянский. По его мнению, есть несколько факторов, способствующих появлению дефицита лекарств.

По словам профессора, зарегистрированный препарат должен быть завезен или производиться в России, дистрибьюироваться, поставляться в регионы страны, потом пройти процедуру закупки, попасть в аптеки и только потом – попасть в руки пациентов. Об этом пишет издание NEWS.ru.

- На каждом из этих этапов существуют свои проблемы. Первое - это маркировка лекарственных средств. Но если мы отработаем маркировку, она позволит нам отслеживать путь лекарственного препарата и благодаря анализу большого количества данных понять, как сделать так, чтобы лекарство попадало туда, куда нужно, - говорит Виталий Омельянский.

Любые новшества в системе лекарственного обеспечения требуют перенастройку системы. Если маркировка запущена вчера, то результата не будет сразу.

Еще один важный момент – закупки.

- Сегодня действующим требованиям в рамках Федерального закона № 44-ФЗ могут соответствовать далеко не все участники рынка, поэтому данный закон требует изменений, - говорит спикер.

Также нет четкого понимания потребности в лекарственных препаратах, сказывается и незнание врачами о существовании новых методов лечения.

Виталий Омельянский назвал способы, которые, по его мнению, способны решить проблему с дефицитом отдельных лекарств.

- Это информатизация, как инструмент оптимизации этого процесса. До недавнего времени учет льготных категорий граждан не был централизованным, статистика по федеральным и региональным льготным категориям граждан велась отдельно, - говорит доктор медицинских наук.

Сейчас федеральный Минздрав работает над созданием единого регистра льготников с соответствующими заболеваниями. Это позволит выяснить реальную потребность в лекарствах. По этому вопросу нужно научиться прогнозировать потребность в лекарственных препаратах.

- Нужно добиться слаженной работы организаций, регуляторов и экспертов. К сожалению, у нас пока не всегда получается, - заключает Виталий Омельянский.