Губернатор о враче из Североуральска, вынужденном на свои деньги покупать лекарства пациентам: «Вопиющая ситуация»

Алексей Паршуков работает анестезиологом-реаниматологом. Ему пришлось самому покупать в аптеке препараты для своих пациентов. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Накануне врач североуральской городской больницы Алексей Паршуков рассказал о том, что его пациенты в реанимации не получают специального внутривенного питания. Их в стационаре просто нет.

- Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами, - рассказал Алексей Паршуков.

В итоге Алексею пришлось самому купить в аптеке нужный препарат и назначить его пациентам. Причем произошло это не в первый раз. Сегодня на эту ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Если это правда, то это просто вопиющая ситуация, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске.

Губернатор направил в Североуральск заместителя министра здравоохранения. Сейчас он разбирается в ситуации.

- Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных, - сказал Евгений Куйвашев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупает за свой счет: в Североуральске врач пожаловался на отсутствие препаратов для пациентов реанимации

Лечение таких больных обходится достаточно дорого (Подробнее)