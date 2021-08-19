Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 августа 2021 11:57

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 августа 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе во время третьей волны сохраняются повышенные меры защиты

В регионе во время третьей волны сохраняются повышенные меры защиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 511 случаев заражения коронавирусом, из которых 157 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Красноуфимск, Волчанск, Каменск-Уральский, Тадвинский ГО, Ревду, Сухой Лог, Нижний Тагил, Серов и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего на Среднем Урале с начала пандемии зафиксировано 117 308 случаев заражения коронавирусом, из которых 108 504 закончились выздоровлением. За прошедшие сутки из больниц выписан 471 человек.

По состоянию на 19 августа 2021 года в больницах региона 838 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 524 из них размещены в палатах реанимации, 401 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 32 новых случая смерти от COVID-19 (новый рекорд). Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 817 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Среднем Урале справились с дефицитом вакцины от COVID-19. В ближайшие два дня в Свердловскую область привезут еще 130 тысяч доз (подробнее)

В Свердловской области непривитых учителей могут перевести на «удаленку». В каждом случае решение принимает руководитель образовательного учреждения (подробнее)

В Свердловской области зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 среди малышей. Дети до трех лет стали болеть чаще (подробнее)

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Екатеринбурге 2021: последние новости