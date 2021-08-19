Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 августа 2021 года

В регионе во время третьей волны сохраняются повышенные меры защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 511 случаев заражения коронавирусом, из которых 157 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Красноуфимск, Волчанск, Каменск-Уральский, Тадвинский ГО, Ревду, Сухой Лог, Нижний Тагил, Серов и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего на Среднем Урале с начала пандемии зафиксировано 117 308 случаев заражения коронавирусом, из которых 108 504 закончились выздоровлением. За прошедшие сутки из больниц выписан 471 человек.

По состоянию на 19 августа 2021 года в больницах региона 838 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 524 из них размещены в палатах реанимации, 401 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 32 новых случая смерти от COVID-19 (новый рекорд). Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 817 человек.

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