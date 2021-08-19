Алексей 17 раз ударил малыша по голове и бросил на диване. Фото: личная страница подсудимого в «Одноклассниках»

В Нижнем Тагиле огласили приговор 36-летнему Алексею Рыкову, свердловчанина признали виновным в избиении до смерти годовалого сына. Трагедия произошла практически год назад, когда отец пытался накормить малыша из бутылочки. Но в тот день мальчик капризничал и не хотел есть. В какой-то момент бутылочка со смесью упала на пол, и Рыков вышел из себя.

По версии следствия, он 17 раз ударил сына по голове, а потом бросил на диване в гостиной. А когда понял, что натворил, бросился в бега. Но уже вечером его задержали. Тело малыша обнаружила жена Алексея.

- Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, вблизи рынка, - рассказывал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

После избиения Алексей бросился в бега. Фото: личная страница подсудимого в «Одноклассниках»

Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Алексею Рыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия в тот же день, - напомнили в прокуратуре области.

В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.

- Злоумышленник отнес ребёнка в другую комнату и скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка ребёнка, которой зять должен был привезти внука, - добавили в СУ СКР региона.

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Наталья КУДЕЛЬКИНА, психолог:

- Если животное, руководствуясь материнским или отцовским инстинктом, не может причинить вред детенышу, то, человек – это такое существо, которое за эволюцию отвоевал себя право быть свободным от инстинктов. В том числе и на убийство. Поведение человека регулируется двумя факторами: внутренними и внешними. Внутренние – это из нашего детства, когда нас любят и оберегают. И это становится моральным регулятором. И есть внешние – страх наказания за преступление. В данном случае не хватило нравственности этому мужчине. Я ему соболезную. Может он вырос в семье, где было нормой бить детей. Может быть, он употреблял наркотики или был психически болен. Какой вывод из всего этого? Нужно быть более внимательным к своему состоянию. Монстр живет в каждом из нас. Любой человек способен на ярость, но не каждый ее себе разрешает, - рассказала «КП» Наталья Куделькина.