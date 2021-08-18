Мэр Екатеринбурга о выбросе химикатов в Рудном: «Взрыва не было. Была нештатная ситуация»

По словам Алексея Орлова, сейчас в Рудном ситуация находится под контролем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник вечером жители поселка Рудный пожаловались на странный туман с очень неприятным запахом. По одной из версий на местном предприятии произошел взрыв с выбросом химических веществ. Правда, позже в МЧС эту версию опровергли. Сегодня, 18 августа, о ситуации высказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Разобрались. Там взрыва не было как такового, - прокомментировал Алексей Орлов. - Там была некая нештатная ситуация, но она абсолютно не представляет угрозу населению. Это вчера мне еще доложили, что угрозы населению нет. Все замеры проведены. Ситуация опасности не представляет. Надо соблюдать меры безопасности, которые связаны с технологией. Естественно выводы будут сделаны. Контрольные службы все работают. Я считаю, что все в штатном режиме.

Добавим, что накануне сотрудники Роспотребнадзора проводили замеры воздуха в Рудном и сообщали, что вредных веществ не обнаружено.