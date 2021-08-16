После нашествия горожан, парк на площади 1905 года закрыли на ремонт: на «Атмосфере» побывали более 30 тысяч человек

После ремонта парк будет работать еще десять дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы возвести парк с газонами, цветами и деревьями на площади 1905 года, рабочим понадобилось две недели круглосуточного труда. Чтобы поломать все благоустройство, жителям Екатеринбурга хватило всего двух дней. Из-за этого вход в парк в понедельник оказался временно закрыт.

Фестиваль открылся 14 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы, честно говоря, не ожидали такого огромного потока гостей. Если раньше на таких же фестивалях ландшафтного дизайна к нам приходило 15 тысяч человек за 10 дней, то тут 30 тысяч пришло за два дня, - говорит Юлия Сорокина, организатор фестиваля «Атмосфера». – Ситуация очень похожа на то, что произошло в Москве после открытия «Зарядья» - там в первый день тоже все истоптали. Но обиды никакой нет. Мы ведь для людей это и сделали.

Правда, признаются организаторы фестиваля, из-за того, что случилось очень расстроились дети рабочих, помогавших создать парк в центре города.

- Ребенок приходит и плачет: «Моя мама здесь ночами работала, а они все ломают», - рассказывают сотрудники.

Парк появился на месте парковки на площади 1905 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все деревья остались целы. Пострадали сильнее всего малые архитектурные формы, газоны и бордюры. Весь понедельник их заменяли. Материалы спонсоры выделили бесплатно.

- Бордюры оказались не готовы к электрическим самокатам. Они ведь очень тяжелые и ломают все борта, которые рядом, - объясняет Юлия Сорокина. - На велосипедах люди по газонам ездили. Теперь меняем газоны, меняем бортики, докладываем камень декоративный. Убираем ломкие предметы, вроде фигурок муравьев. Их расчленяют, мы не успеваем склеивать. Заменяем кораблик на пружинке. По шесть детей залазили на него, хотя он рассчитан на одного-двух человек. Кое-где гортензии обломали. В общем, проводим косметический ремонт.

Уже в понедельник фестиваль «Атмосфера» должен открыться вновь. Он будет работать до 26 августа, после чего площади 1905 года придадут первоначальный вид.

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