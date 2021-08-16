Пара так и не признала вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская семья Гилы и Михаила Германских подала апелляцию на приговор Чкаловского районного суда. Чета была признана виновной в избиении до смерти 6-летнего приемного сына Никиты, который скончался от тяжких травм летом 2018 года. Гиле Германской назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее мужу – 9 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

По словам адвоката Дмитрия Жикина, супруги могут рассчитывать лишь на смягчение наказания, но не на оправдательный вердикт.

В 2020 году Гилу Германскую приговорили к 12 годам заключения, но потом отпустили. Ее муж был ошарашен таким решением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Из-за того, что дело рассматривалось судом присяжных, в апелляции не будут изучать фактические обстоятельства дела, - пояснил «КП» адвокат Жикин. – В апелляции мы будем указывать на то, что не все наши доводы были услышаны судом первой инстанции.

Семья Германских так и не признала вину в избиении приемного сына. В ходе следствия у них забрали приемную дочь Ангелину, а после обвинительного приговора опекунами их сыновей стали ближайшие родственники.

Михаил и Гила придерживались версии, что Никита «поскользнулся в ванной». Но эксперты пришли к выводу о систематическом избиении ребенка.

- Обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика в ту же ночь, - рассказывали в прокуратуре Свердловской области.

Германские утверждают, что Никита поскользнулся в ванной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию четы Гилы и Михаила Германских в 6 сентября.