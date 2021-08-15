В Екатеринбурге простятся с главой фонда «Памяти группы Дятлова» Юрием Кунцевичем

Юрий Константинович скончался в возрасте 74 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 16 августа, в Екатеринбурге состоятся похороны руководителя фонда «Памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича, скончавшегося в возрасте 74 лет.

Юрий Константинович руководил фондом больше 20 лет и организовывал мемориальные мероприятия, посвященные группе туристов, погибших в 1959 году на севере Свердловской области.

Перед смертью он совершил восхождения на «Перевал Дятлова». Но во время похода у руководителя фонда разболелось колено, поэтому восхождение пришлось отложить и вернуться в Екатеринбург. Врачи диагностировали у Юрия Кунцевича коронавирус и 40% поражение легких.

- В Екатеринбурге не было мест для тяжелобольных с коронавирусом. Поэтому его пришлось госпитализировать в больницу Сысерти. Именно оттуда в Екатеринбург завтра доставят тело Юрия Константиновича, - рассказал «КП»-Екатеринбург один из друзей семьи руководителя фонда памяти дятловцев.

В понедельник в 11:00 в церкви святого целителя Пантелеимона, расположенной на 8-м километре Сибирского тракта, состоится отпевание. Добраться туда будет можно как на общественном транспорте, так и на заказном автобусе, который отправится в церковь в 9:30 от Первомайской,114.

Похороны пройдут на Сибирском кладбище. В 14:00 в ресторане «Космос» на Дзержинского, 2 пройдет поминальный обед.

Родственники Юрия Константиновича призывают всех, кто собирается прийти на похороны, соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией.