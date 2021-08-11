Юрию Кунцевичу было 74 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим утром в Екатеринбурге в больнице в возрасте 74 лет скончался Юрий Кунцевич. 20 лет он руководил фондом "Памяти группы Дятлова", который организовывал мемориальные мероприятия, посвященные группе туристов, погибших в 1959 году на севере Свердловской области. Близкие и коллеги Юрия Константиновича подтвердили эту информацию.

- Насколько я знаю, Юрий Кунцевич 1 августа пошел в экспедицию на перевал Дятлова, - говорит Наталья Варсегова, корреспондент «Комсомолки», знавшая Юрия Кунцевича. - Во время экспедиции он пожаловался, что у него болит колено. По приезду обратился в больницу. Но было ощущение, что дело не в колене - он просто плохо себя чувствовал. В больницу он попал с поражением легких 40%.

Юрий Кунцевич у места, где похоронили группу Дятлова в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно позже, в походе на перевал Дятлова, который начался в конце июля, Юрий Кунцевич сопровождал группу из девяти человек. В нее входили исследователи, туристы и корреспонденты, среди которых был британский журналист Грэм Филлипс.

- Он чувствовал себя хорошо, но переживал из-за больного колена, - рассказывает Андрей Гусельников, журналист, участвовавший в походе. - 31 июля вахтовка отвезла нас из Ивделя до реки Ауспии, по которой еще группа Дятлова шла. Мы переночевали. На следующий день пошли до перевала пешком. Через шесть километров у Юрия Константиновича буквально затрещало колено. Он понял, что идти не сможет и вернулся к броду через Ауспию. Его сопроводил один из членов группы, который потом догнал нас. А Юрий Кунцевич уехал с ближайшей попутной группой туристов.

Во вторник близкие Юрия Кунцевича сообщали, что он идет на поправку. Поэтому для всех стало шоком то, что он скончался минувшим утром. По предварительной версии, Юрий Константинович умер из-за коронавируса.

- Юрий не пил и не курил. Он отдал 20 с лишним лет фонду памяти группы Дятлова, - рассказал «КП» адвокат Евгений Черноусов, сотрудничавший с Юрием Кунцевичем по теме перевала Дятлова.

Ежегодно 2 февраля в день гибели группы Дятлова Юрий Кунцевич организовывал в Екатеринбурге встречу тех, кто лично знал их, тех кто пытался разобраться в загадке перевала Дятлова. Он помог многим публицистам, журналистам и режиссерам при сборе материала об истории группы Дятлова. Одна из последних его работ - организация в июле совместно с Министерством обороны уникальной выставки личных вещей группы Дятлова, найденных на перевале в 1959 году.

- Поисковая группа в 1959 году вернула их на турбазу в Уральском политехническом институте, из которой отправлялась группа Дятлова, - объяснял Юрий Кунцевич. - До них никому не было дела. В перестройку турбаза закрылась и мы забрали эти вещи на хранение.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Кунцевича.

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