В 60-летнюю годовщину гибели тургруппы Дятлова в Екатеринбурге озвучат новые версии трагедии

Завтра, 2 февраля, исполнится ровно 60 лет с того момента, как на севере Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. С тех пор место, где была найдена разрезанная палатка, называется перевалом Дятлова, а количество версий того, что случилось с туристической группой перевалило за десяток. Каждый год исследователи и просто неравнодушные люди собираются в Уральском федеральном университете в годовщину гибели тургруппы, чтобы поделиться своими открытиями. Соберутся они и завтра.

- 2 февраля 2019 года в Екатеринбурге состоится конференция и вечер памяти группы Дятлова, погибших в горах Северного Урала 60 лет назад, - рассказывают в общественном фонде «Памяти группы Дятлова». - Конференция пройдет до 16.00, после чего в 17.00 на Михайловском кладбище состоится сбор у мемориала дятловцев, возложение венков.

Организаторы отмечают, что желающих посетить конференцию уже больше, чем мест в аудитории, которую отвели под нее.

- Там мест сидячих 140, а на конференцию заявилось уже больше 200 человек, - отмечают в общественном фонде «Памяти группы Дятлова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель. (Подробности)