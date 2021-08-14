Не смотря на то, что все мероприятия в День города перенесли в онлайн, горожане массово вышли гулять по центру
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 14 августа, Екатеринбург отмечает свое 298-летие. Из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий проходит в онлайн-формате, но горожане по привычке массово вышли гулять на улицу. Особенно много людей собралось на Плотинке и на Площади 1905 года, где сегодня открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».
Фестиваль будет работать две недели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Интерес горожан к фестивалю объясним - не каждый день вместо парковки в центре города размещают сквер, да еще и с различными арт-объектами, фото-зонами и ивентами.
На фестивале насыщенная детская программа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за жары дети решили охладиться в искусственном пруду на фестивале
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня утром на главной сцене здесь состоялась церемония открытия, в которой приняли участие организатор фестиваля Юлия Сорокина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер городской думы Игорь Володин. Они секатором перерезали цветочную гирлянду, вместо которой обычно используют красную ленту, и поздравили горожан с Днем города.
Вместо ленточки на открытии Атмосферы перерезали цветочную гирлянду
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Атмосферу стоит сходить ради необычных площадок и арт-объктов
Послушав поздравления главы города, горожане продолжают гулять на площадке фестиваля, которую в этом году можно назвать главной праздничной площадкой. Правда здесь не будет привычного концерта и других мероприятий, которые проходят ко Дню города, зато сегодня уже прошла двусторонняя игра «Локомотив-Изумруд» на волейбольной площадке и встреча с олимпийской чемпионкой Ксенией Перовой на площадке «СпортАккорд».
На фестивале можно сыграть в волейбол
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, подробнее о том, как прошло открытие фестиваля «Атмосфера» можно посмотреть в нашей трансляции в группе ВКонтакте «Комсомольская правда-Екатеринбург» и фоторепортаже.
Торговцы не упускают возможность заработать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Плотинке сегодня много людей, как и в обычный допандемийный День города. Торговцы шариками и различными мелочами тоже здесь. Единственное, что можно увидеть на набережной необычного - это рыба, выступающая против застройки Шарташа.
Рыба, выступающая против застройки Шарташа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Вайнера людей не так много, даже не смотря на то, что здесь устроили концерт. Семейное трио - папа и двое сыновей вышли на главную прогулочную улицу города, чтобы сыграть для горожан на барабанах, гитаре и скрипке.
На Вайнера выступает семейное трио
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гуляют сегодня горожане и в Парке Маяковского. Здесь на главной сцене весь день выступают музыканты. Напомним, что в этом году салюта в честь Дня города не будет. Праздничный день закончится после того, как в онлайн-трансляции объявят имя Мисс Екатеринбург-2021.
В парке Маяковского сегодня выступают музыканты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музыкальная программа в парке будет идти до вечера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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