Не смотря на то, что все мероприятия в День города перенесли в онлайн, горожане массово вышли гулять по центру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 августа, Екатеринбург отмечает свое 298-летие. Из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий проходит в онлайн-формате, но горожане по привычке массово вышли гулять на улицу. Особенно много людей собралось на Плотинке и на Площади 1905 года, где сегодня открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».

Фестиваль будет работать две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерес горожан к фестивалю объясним - не каждый день вместо парковки в центре города размещают сквер, да еще и с различными арт-объектами, фото-зонами и ивентами.

На фестивале насыщенная детская программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за жары дети решили охладиться в искусственном пруду на фестивале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром на главной сцене здесь состоялась церемония открытия, в которой приняли участие организатор фестиваля Юлия Сорокина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер городской думы Игорь Володин. Они секатором перерезали цветочную гирлянду, вместо которой обычно используют красную ленту, и поздравили горожан с Днем города.

Вместо ленточки на открытии Атмосферы перерезали цветочную гирлянду Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Атмосферу стоит сходить ради необычных площадок и арт-объктов

Послушав поздравления главы города, горожане продолжают гулять на площадке фестиваля, которую в этом году можно назвать главной праздничной площадкой. Правда здесь не будет привычного концерта и других мероприятий, которые проходят ко Дню города, зато сегодня уже прошла двусторонняя игра «Локомотив-Изумруд» на волейбольной площадке и встреча с олимпийской чемпионкой Ксенией Перовой на площадке «СпортАккорд».

На фестивале можно сыграть в волейбол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, подробнее о том, как прошло открытие фестиваля «Атмосфера» можно посмотреть в нашей трансляции в группе ВКонтакте «Комсомольская правда-Екатеринбург» и фоторепортаже.

Торговцы не упускают возможность заработать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Плотинке сегодня много людей, как и в обычный допандемийный День города. Торговцы шариками и различными мелочами тоже здесь. Единственное, что можно увидеть на набережной необычного - это рыба, выступающая против застройки Шарташа.

Рыба, выступающая против застройки Шарташа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вайнера людей не так много, даже не смотря на то, что здесь устроили концерт. Семейное трио - папа и двое сыновей вышли на главную прогулочную улицу города, чтобы сыграть для горожан на барабанах, гитаре и скрипке.

На Вайнера выступает семейное трио Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гуляют сегодня горожане и в Парке Маяковского. Здесь на главной сцене весь день выступают музыканты. Напомним, что в этом году салюта в честь Дня города не будет. Праздничный день закончится после того, как в онлайн-трансляции объявят имя Мисс Екатеринбург-2021.

В парке Маяковского сегодня выступают музыканты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальная программа в парке будет идти до вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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