Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 августа 2021 года

В Свердловской области колронавирус перенесли 106 232 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 524 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 105 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Кировграде, Невьянске, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 114 704 человек, из которых 106 232 – полностью справились с инфекцией. За сутки из больниц выписано 473 человека.

По состоянию на 14 августа 2021 года состояние 801 пациента оценивается медиками как тяжелое, 521 из них размещены в палатах реанимации, 141 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 24 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 678 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре рассказали, где на Урале чаще всего находят коронавирус. Специалисты брали смывы в больницах, магазинах и транспорте (подробнее)

Главный эпидемиолог Екатеринбурга: «К 1 сентября педагоги будут защищены от коронавируса». Александр Харитонов рассказал, будут ли прививать подростков, почему регион бьет антирекорды по заболеваемости и могут ли кормящие матери получить медотвод (подробнее)