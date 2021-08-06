В течение года специалисты отобрали и исследовали на коронавирус пять тысяч проб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, где чаще всего в регионе находят возбудитель коронавируса. Чтобы это выяснить, в течение года специалисты отобрали и исследовали пять тысяч проб сточных вод и смывов с поверхностей в местах общественного пользования и в медицинских организациях.

Анализ показал, что чаще всего возбудитель коронавируса оседает на поверхностях в больницах. Специалисты исследовали 2 245 проб и 1,3 % из них оказались положительными. Немного меньше - 1,1% из 1086 смывов показали наличие возбудителя инфекции в объектах розничной торговли - магазинах и торговых центрах. При этом достаточно часто коронавирус оседает на поверхностях продукции и пищевой упаковки - положительный результат показали 1,7% из 421проб.

Наличие возбудителя коронавируса специалисты Роспотребнадзора нашли и в транспорте. Там из 876 проб положительными оказались 0,6%.

- SARS-CoV-2 обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах, стойках регистрации и так далее, - рассказали в пресс-службе Роспортебнадзора.

Также санитарные врачи исследовали сточные воды. Всего было взято 876 проб. В них коронавируса не нашли совсем.

- Полученные результаты свидетельствуют о некачественном проведении текущей и профилактической дезинфекции в организациях и общественных местах: с применением дезсредств в заниженных концентрациях, с недостаточной экспозицией, с нарушением периодичности обработки, - объясняют санитарные врачи. - Специалисты Управления Роспотребнадзора призывают руководителей предприятий всех форм собственности усилить контроль за проведением дезобработки поверхностей в общественных местах.

В Роспотребнадзоре отметили, что исследования, о которых идет речь, носят исключительно научно-исследовательский характер и не несут никаких юридических последствий для их участников. Результаты, полученные специалистами, будут использованы Роспотребнадзором для корректировки мер по профилактике распространения коронавируса.

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