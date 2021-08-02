Мэра Нижнего Тагила попросили проверить сточные воды на коронавирус

Экологи опасаются, что в точных водах может оказаться коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи Нижнего Тагила опасаются, что коронавирус мог пробраться «на волю» из инфекционных отделений больниц через канализацию, ведь стоки не обеззараживают.

С просьбой проверить сточные воды на коронавирус к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву обратились городские общественники.

Письмо также направлено в региональное министерство природных ресурсов, Роспотребнадзор и Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру. Обращение активиста есть в распоряжении «КП-Екатеринбург».

Председатель организации «Экоправо» Андрей Волегов говорит, что в последние месяцы ученые опасаются распространения коронавируса через воду. Ведь сточные воды из больниц, где лечат пациентов с COVID-19, не обеззараживают. По его словам, они попадают в общие канализационные городские стоки, а потом вся эта вода направляется на станции очистки.

Документ, направленный в мэрию Нижнего Тагила

- Просим Вас, провести проверку на предмет содержания вируса SARS-CoV-2 и иных видов коронавируса в сточных водах, вытекающих после обработки канализационных стоков, - говорится в письме.

Волегов со ссылкой на ученых подчеркнул, что при попадании в пресный водоем может жить там до 25 дней, станции очистки не готовы к коронавирусу и не могут с ним бороться.

Экологи просят в случае обнаружения коронавируса в сточных водах предотвратить их поступление в водоемы канализационных стоков и принять меры по обеззараживанию.

В мэрии Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» обещали прокомментировать ситуацию позже.