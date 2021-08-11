Главный эпидемиолог Екатеринбурга: «К 1 сентября педагоги будут защищены от коронавируса»

К 11 августа в Свердловской области первым компонентом вакцины привили почти миллион человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки на Среднем Урале еще у 521 человека нашли коронавирус. При этом также был побит антирекорд по ежедневному количеству умерших от COVID-19 пациентов – 25 новых случаев смерти. Одним из самых эффективных средств в борьбе с заболеванием медики называют вакцинацию. О том, как она проходит в Свердловской области сегодня, 11 августа, рассказал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики».

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- В Свердловской области заболеваемость остается на высоких цифрах, - говорит Александр Харитонов. - В последнее время наблюдаем минимальную стабильность, но пока без тенденции к снижению. В эту волну, которую называют «третьей», мы наблюдаем более молодой возраст среди заболевших. Но в основном среди заболевших те, кому 40-60 лет. Беспокоит, что в эту волну стало больше заражений среди беременных женщин. Они заболевают коронавирусом и попадают в стационары, в реанимации.

О ВАКЦИНАЦИИ

- По первому компоненту мы приближаемся к миллиону привитых человек. Охват больше 29% населения. Но мы должны понимать, что эффективность вакцинации оценивается по второму компоненту. По нему мы приближаемся к 25% привитого населения.

Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВАКЦИНАХ

- Сегодня в Свердловской области в основном есть «Спутник V» и «Спутник Лайт» однокомпонентная вакцина. В небольших количествах к нам поступала ЭпиВакКорона и КовиВак, который практически отсутствует в наших медицинских организациях.

ОБ АНТИРЕКРОДАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ

- Мы не достигли нужного процента охвата прививками. У нас еще не создан барьер на пути передачи коронавируса от больного человека к здоровому не привитому. Люди будут болеть, пока мы не создадим хорошую иммунную прослойку.

ПРО МЕДОТВОД ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

- Это не должно быть медотводом. Педиатр в детской поликлинике должен дать справку, что ребенок данной женщины нуждается в грудном кормлении и мама продолжает кормить его грудью.

О ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

- Любая вакцина не защищает на 100% от заболевания. Действительно есть заболевшие. Учет ведется. На сегодня по Свердловской области их не более 1%. Но надо сказать, что заболевание протекает в более легкой форме и эти люди не умирают.

О ТОМ, ГДЕ СТАВИТЬ ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ, ЕСЛИ ПЕРВЫМ ПРИВИЛСЯ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ

- Вы должны обратиться в свое территориальное медучреждение, к которому вы прикреплены. Вас должны поставить в очередь и дождаться когда появится лишний второй компонент. Остатки второго компонента формируются в случае отказа тех, кто вакцинировался первым и не захотел вакцинироваться вторым. Или в случае если человек здесь вакцинировался первым компонентом и уехал в другой регион.

О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК ЛАЙТ»

- «Спутником Лайт» прививаться можно вне зависимости от того, есть ли антитела, нет ли антител. Это уже решает человек, или его врач лечащий, который его наблюдает. Но четко возраст 18-60 лет. В возрасте старше 60 лет «Спутником Лайт» по инструкции прививаться пока нельзя.

ОБ ИМУННОЙ ПРОСЛОЙКЕ

- Если мы сегодня не начнем прививать подростков, то нам для того, чтобы добиться снижения заболеваемости необходимо будет привить не менее 80% взрослого населения. Это чуть больше двух миллионов человек по Свердловской области.

Второй компонент вакцины получили больше 24% населения Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ТРУДНОСТЯХ С ЗАПИСЬЮ НА ПРИВИВКУ

- На прошлой неделе в Свердловскую область было поставлено уникальное количество вакцин – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Более 96 тысяч доз. На этой неделе мы ожидаем следующую партию. Ближайшее время перебоев с вакциной не будет. Она есть во всех медицинских организациях. Нужно вакцинироваться и я думаю, что очередь заметно у нас за последние дни начала уменьшаться в медицинских организациях. Будут увеличены объемы вакцинации в торговых центрах.

О ВАКЦИНАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

- Не только в Свердловской области, но и во всей России пока не решен этот вопрос. Испытание вакцин проводится и мы с нетерпением ждем, когда будем вакцинировать хотя бы подростков с 12 лет, потому что это необходимо.

О ВАКЦИНАЦИИ МИГРАНТОВ

- Вопрос по платной или бесплатной вакцинации мигрантов решается. Мигранты, у которых есть паспорта и СНИЛС, могут прививаться в порядке живой очереди. И это сегодня делается.

О ВАКЦИНАЦИИ СОТРУДНИКОВ ШКОЛ ПЕРЕД 1 СЕНТЯБРЯ

- По Екатеринбургу около 25 тысяч работников образовательных учреждений сегодня привиты от COVID-19. В этом мы достигаем 80%. В весенний и летний период они хорошо прививались. Думаю, к 1 сентября все наши педагоги будут защищены.