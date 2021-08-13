Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 августа 2021 года

Меры предосторожности в сложный период сохраняются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 525 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 135 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Богданович, Нижнюю Салду, Сосьву, Реж, ЗАТО Свободный, Первоуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Нижний Тагил, Березовский, Сухой Лог и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 114 180 человек, из которых 105 759 – полностью справились с вирусом. За сутки из больниц выписано 469 человек.

По состоянию на 13 августа 2021 года состояние 801 пациента оценивается медиками как тяжелое, 521 из них размещены в палатах реанимации, 141 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 28 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 654 человека.

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