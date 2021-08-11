Психанул: в Екатеринбурге водитель с двумя детьми в салоне после ДТП вылетел на «красный» и перевернулся

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на пересечении улиц Репина и Посадской произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. При этом японская иномарка Suzuki от удара перевернулась, а Toyota врезалась в столб, также участником ДТП стал водитель на Mitshubishi. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Очевидцы рассказывают, что водитель Suzuki Vitara с двумя детьми 14 и 19 лет в салоне ехал с улицы Репина в сторону Крауля. В какой-то момент он столкнулся с микроавтобусом, после этого они начали выяснять отношения. Не договорившись в водителем автобуса, владелец иномарки вспылил, сел в машину и поехал на «красный». В этот момент в него влетела Toyota Rav4. Пострадавших пассажиров увезли в 23 больницу.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Информация о массовой аварии на перекрестке этих улиц соответствует действительности. По предварительным данным, в ДТП пострадали двое детей, более подробную информацию сообщим позже, - прокомментировали инцидент в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас движение на перекрестке несколько осложнено.

Новость дополняется.

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