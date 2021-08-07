На трассе под Нижним Тагилом в массовой аварии пострадали двое взрослых и годовалый малыш

Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе под Нижним Тагилом в массовой аварии с участием трех автомобилей пострадали три человека, в том числе и годовалый малыш. Предварительно установлено, что водитель Renault Symbol ехал в сторону села Покровское, в какой-то момент машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris, от удара иномарку развернуло и отбросило на Renault Sandero.

- Годовалую девочку с предварительными диагнозами: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, гематома лба, врачи отпустили домой. Родители перевозили ее с помощью автокресла. Именно этот фактор спас малышку от получения более серьезных травм, - сообщили в областном ГИБДД.

37-летняя мама ребенка, ехавшая в Hyundai, получила ссадины рук, также с тупой травмой живота, ушибом грудной клеткигоспитализировали 55-летнюю пассажирку RenaultSandero. За рулем RenaultSymbolнаходился 50-летний мужчина, в этом году его не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В момент столкновения все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте аварии было затруднено движение, инспекторы ДПС регулировали движение потоков транспорта. Все участники ДТП были трезвы, сейчас проводится расследование, в ходе которого будет установлена причина аварии.