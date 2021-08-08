Лоб в лоб с грузовиком: в Сухом Логу в ДТП погибла молодая пара

ДТП произошло на скользкой трассе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жуткая авария произошла 8 августа в 11:24 на трассе Камышлов – Сухой Лог, где в результате лобового столкновения погибли два человека.

57-летний водитель передвигался по трассе на грузовике «Скания» и на криволинейном участке дороги не справился с управлением. Грузовой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с легковушкой ВАЗ-21093, за рулем которой был 19-летний парень.

До приезда скорой помощи в аварии погиб 19-летний водитель легкового автомобиля и его 19-летняя спутница. Водитель грузовика травмы не получил.

В аварии погибли два человека. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина пояснил, что ехал на «Скании» из Тюмени, за рулем находился около 6-ти часов. Его грузовик занесло (по словам водителя) из-за мокрой от дождя дороги. Водительский стаж водителя – 39 лет, у него всего 1 штраф за нарушение ПДД. В момент аварии он был трезв.

- Водитель ВАЗ-21093 осуществлял развоз хлеба по торговым точкам Сухоложского района, его пассажирка поехала со своим молодым человеком за компанию. Молодой человек имеет стаж вождения 3 года, за это время получил 10 административных штрафов за нарушения ПДД РФ, рассказывает в Управлении ГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.