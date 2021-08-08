Водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ. Фото: предоставлено близкими погибших

В Свердловской области в результате аварии погибла молодая пара из Сухого Лога. Погибшими оказались 19-летний Денис Хорьков и его девушка Валерия Бархатова. По данным регионального управления ГИБДД, в ВАЗ молодого человека влетела фура Scania. Валерия и Денис скончались до приезда скорой помощи.

Фура ехала из Тюмени, водитель был за рулем порядка шести часов. Стаж предполагаемого виновника аварии составляет 39 лет. А Денис получил права 3 года назад, на его счету 10 нарушений.

Пара скончалась до прибытия врачей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- 57-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом (без груза) на криволинейном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - пояснили в Госавтоинспекции.

Как рассказали «Комсомолке» близкие погибших, пара училась в Уральском экономическом колледже.

- Лера перешла на последний курс. Денис подрабатывал летом – развозил хлеб по торговым точкам. В воскресенье коллега попросил подменить его, а он не смог отказать. Лера поехала с ним за компанию, - пояснили «КП»-Екатеринбург знакомые пары.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИДД отмечают, что водитель фуры был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в Красноуфимске по вине молодого водителя погибли четыре человека.