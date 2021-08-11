Малышу из Екатеринбурга Саше Лабутину с СМА поставили самый дорогой укол в мире

Недавно Саше исполнилось три года. Фото: предоставлено Юлией Лабутиной

Трехлетнему Саше Лабутину с СМА (спинальная мышечная атрофия - Прим. Ред.) сегодня, 11 августа, поставили препарат «Золгенсма» - самый дорогой укол в мире, который стоил больше 160 миллионов рублей. Лекарство не только остановит развитие болезни, но и поможет улучшить общее состояние малыша.

Напомним, деньги на спасительный препарат для Саши собирали больше года. Почти 45 миллионов рублей помогли семье собрать неравнодушные люди. Но этих денег не хватало, а время терять было нельзя - препарат «Золгенсма» можно ставить либо до двух лет, либо до 21 килограмм веса.

Деньги на спасительный препарат для Саши собирали больше года Фото: предоставлено Юлией Лабутиной

- В какой-то момент мне показалось, что сбор остановился. Я не знала, что делать, и почти опустила руки, - вспоминает мама Саши Юлия Лабутина. - И тут к помощи подключился глава Русской медной компании Игорь Алексеевич Алтушкин. В общей сложности он перевел 105 миллионов рублей. Это был шок, я проплакала несколько суток - такое это было счастье! Счастье, что у моего сына появился шанс на здоровую жизнь.

Препарат доставили в Областную детскую клиническую больницу, где находился Саша, накануне. Его при из США в специальной криокапсуле с сухим льдом, которая поддерживает необходимые для транспортировки препарата -80 градусов. В России такого лекарства нет.

После введения препарата Саше придется еще пройти курс гормонотерапии, пока состояние не стабилизируется. Только после этого можно будет приступить к восстановительной терапии и ЛФК.

СПРАВКА «КП»

Опасность спинальной мышечной атрофии заключается в том, что если вовремя не начать лечение, может наступить паралич и отказ работы легких. При этом препараты, которые могут облегчить жизнь ребенку с этим заболеванием, стоят колоссальных денег. Единоразовый укол американского препарата «Золгенсма» стоит 160 миллионов рублей. В России есть препарат «Спинраза». Годичный курс из шести уколов оценивается в 45-50 миллионов рублей. После этого каждый год нужно ставить по три укола. А это еще 20 миллионов рублей в год.

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