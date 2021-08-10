Машины во время аварии превратились в груды искореженного железа Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Каменском-Уральским накануне вечером, 9 августа, произошла страшная авария - отечественный автомобиль влетел во встречную Audi. В ДТП погиб 46-летний мужчина и сильно пострадал 10-летний мальчик. Также травмы получил и 37-летний водитель иномарки.

- Около 19:00 часов, на территории Каменского городского округа, на 91 километре старого направления автодороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло столкновение автомашины ВАЗ 21099, которая двигалась со стороны города Каменска - Уральского в сторону села Покровского и встречной автомашины Audi Q5, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ребенок получил серьезные травмы, так как ехал на переднем сидении машины не в специальном кресле Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как отметили госавтоинспекторы, ребенок получил серьезные травмы, так как ехал на переднем сидении машины не в специальном кресле и был пристегнут только штатным ремнем безопасности. Машины во время аварии превратились в груды искореженного железа. Пострадавших доставать из них пришлось спасателям МЧС.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели все необходимые действия, установили личности погибшего и пострадавших. По факту ДТП ведется следствие.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила, быть внимательными и осторожными на дорогах, при совершении маневров убеждаться в их безопасности, - напоминают в ГИБДД. - При перевозке детей пересмотреть манеру вождения, двигаться на пониженной скорости.

Также госавтоинспекторы напомнили, что детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, а на переднем сидении детское кресло необходимо ребенку до 12 лет.

В ГИБДД ищут очевидцев аварии Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД попросили очевидцев произошедшего ДТП сообщать любую информацию о нем по телефону 8 (3439) 32-33-45 (Дежурная часть ГИБДД, круглосуточно) или 32-37-29 (отдел дознания ГИБДД, с понедельник по пятницу, с 09:00 до 18:00).