Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Среднеуральске в ДТП погибла 16-летняя пассажирка мопеда. Авария произошла вечером в субботу, 7 августа в районе дома № 91 по улице Советская. 18-летний пьяный парень не справился с управлением у опрокинул мопед. Ни на нем ни на его подруге не было шлемов. Молодой человек сбежал с места ДТП, а девушку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Спустя некоторое время парня нашли сотружники ГИБДД. Оказалось, что у парня даже не было прав. Тест на алкоголь показал 0, 203 мг/л.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 18-летний мужчина двигаясь со стороны Среднеуральска в направлении Верхней Пышмы при совершении объезда впереди движущегося в попутном направлении автомобиля по обочине с правой стороны не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

За то, что парень сел за руль пьяным и без прав, а также ехал по обочине и не надел шлем, на него составили административные материалы. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения». Виновнику аварии грозит от 5 до 12 лет.

- Госавтоинспекция в очередной раз обращается к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, не допускать управления в состоянии опьянения и без прав, не совершать необдуманных маневров, использовать ремни безопасности и мотошлемы, а также выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, - напомнили в УГИБДД по Свердловской области.