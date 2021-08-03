В Екатеринбурге самолет с неисправностью совершил вынужденную посадку

Посадка прошла благополучно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня рано утром, 3 августа самолет авиакомпании Nordwind летевший из Симферополя в столицу Урала совершил вынужденную посадку. Командир воздушного судна принял решение посадить воздушное судно несмотря на неисправность. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

- В 05:54 командир воздушного судна авиакомпании Nordwind сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На борту самолета находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Посадка прошла благополучно.

- По запросу командира воздушного судна, следовавшего из Симферополя в Екатеринбург и совершившего посадку в аэропорту Кольцово, самолет был отбуксирован со взлетно-посадочной полосы к месту стоянки. Аэропорт работает в штатном режиме, - добавили в пресс-службе Кольцово.

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