В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 3 июля совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12, по предварительной версии из-за из-за отказа одного из двигателей.

Никто из людей не пострадал, сейчас в аэропорту работают экстренные службы города и аэропорта. Пресс-служба воздушной гавани не комментирует данный инцидент. Однако, по словам источника «Комсомолки», он произошел сегодня во второй половине дня.

Отметим, что аэропорт в Екатеринбурге принимает как пассажирские, так и военные воздушные судна.