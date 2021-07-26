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Происшествия26 июля 2021 13:09

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом

На борту находились 130 человек
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Самолет успешно приземлился в 14:05 в Кольцово

Самолет успешно приземлился в 14:05 в Кольцово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 26 июля в 14:05 сел пассажирский лайнер, у которого отказал автопилот. Самолет пришлось посадить в ручном режиме.

Речь идет о рейсе U6-206 компании «Уральские авиалинии», который летел в Екатеринбург из Минеральных вод. Сообщение о неисправности поступило в 13:41 от командира самолета А-320.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всего на борту лайнера находились 130 пассажиров, среди которых 21 ребенок и 6 членов экипажа.

- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.