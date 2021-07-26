В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом

Самолет успешно приземлился в 14:05 в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 26 июля в 14:05 сел пассажирский лайнер, у которого отказал автопилот. Самолет пришлось посадить в ручном режиме.

Речь идет о рейсе U6-206 компании «Уральские авиалинии», который летел в Екатеринбург из Минеральных вод. Сообщение о неисправности поступило в 13:41 от командира самолета А-320.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всего на борту лайнера находились 130 пассажиров, среди которых 21 ребенок и 6 членов экипажа.

- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.