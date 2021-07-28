Девушка рассказала о случившемся в Instagram. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певицу Лизу Монеточку (Елизавета Гырдымова) довели до слез в такси бизнес класса. Водитель отказался везти исполнительницу с ее собакой по кличке Кнопочка. По словам самой Гырдымовой, на нее накричали.

- Это может выглядеть глупо, но я не умею противостоять, когда на меня кричат. Поэтому я всегда заказываю бизнес класс, но иногда кричат и там, - рассказала в Instagram певица.

Напомним, что 17 августа в Екатеринбурге начнется рассмотрение процесса против Монеточки. Всему виной иск Стаса Костюшкина, который обвинил коллегу в краже аранжировки песни «Женщина я не танцую».

- Смысл этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, в которой каждый друг другу помогает, идет навстречу. Примером того как раз была история с Костюшкиным и Nilleto, когда он использовал текст и музыку под себя. Аранжировка, фонограмма – все было использовано в рамках договоренностей. Что могу сказать, к сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объяснял в своем блоге в Instagram адвокат истца Роман Лалаян.

Отметим, что в конце 2020 года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала пара расписалась в Сочи, а потом продолжила торжество на родине певицы в Екатеринбурге.