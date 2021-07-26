Первое заседание пройдет 17 августа в 14:30 по местному времени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга начнет рассмотрения иска Стаса Костюшкина к Лизе Монеточке 17 августа 2021 года. Информация об этом появилась в картотеке суда. Напомним, что бывший солист группы «Чай вдвоем» требует 900 тысяч рублей за украденную мелодию песни «Женщина я не танцую».

- Смысл этой истории в том, что российский шоу-бизнес – это некая семья, в которой каждый друг другу помогает, идет навстречу. Примером того как раз была история с Костюшкиным и Nilleto, когда он использовал текст и музыку под себя. Аранжировка, фонограмма – все было использовано в рамках договоренностей. Что могу сказать, к сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объяснял в своем блоге в Instagram адвокат истца Роман Лалаян.

Примет ли участие в заседании сама Елизавета Гардымова пока неизвестно.