Финишная прямая: мост по улице Блюхера закончат до начала учебного года

Мост на Блюхера откроют до 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство моста по улице Блюхера выходит на финишную прямую. Завершить работы планируется до начала учебного года.

На следующей неделе на объекте уже закончат укладывать дорожное полотно и перейдут на тротуар. После этого перейдут на установку барьеров и ограждений.

Работы на мосту вышли на финишную прямую Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сроки, которые мы обговаривали с подрядной организацией, это 25 августа - они безусловно будут выполнены. До начала учебного года мы движение по мосту полноценно запустим, - рассказал Глава города Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что сейчас строительство идет на опережение графика.

Работы на Викулова останавливались из-за нерадивого подрядчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в ближайшее время продолжатся работы по укладке асфальта по улице Викулова на участке от Татищева до Крауля. Здесь пришлось сменить подрядчика из-за нерадивости и просчетов по срокам.

На Луганской тоже все идет по плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не останавливается работа техники на развязке Луганская - Объездная. Работы на объектах завершат до 1 сентября 2021 года.

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