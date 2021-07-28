Транспортную развязку на пересечении Объездной и улицы Луганской закончат к 1 сентября

Развязку на Луганской-Объездной завершат к началу учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Сейчас демонтаж старых конструкций выполнен уже на 80%. На третьем съезде рабочие только что завершили сборку конструкций. На днях на этом съезде установят тротуарные блоки и начнут укладывать асфальт.

Пока что работы идут по плану, подрядчик планирует уложиться в срок, поставленный губернатором - 1 сентября 2021 года.

- Вместе со всеми прочими работами мы восстанавливаем балки, которые были частично разрушены при демонтаже. Также мы делаем дополнительное армирование, чтобы обеспечить безопасность конструкций, - поясняет исполнительный директор ООО «УралДорТехнологии» Светлана Тамбовцева.