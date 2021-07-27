Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Бисерть Нижнесергинского района двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах. Трагедия произошла утром 24 июня, когда мать ребенка ушла в ЖКХ, чтобы взять справку о составе семьи. Малыш остался под присмотром 16-летней сестры.

- Ребенок родился с легочной недостаточностью. Школьница утверждает, что вышла во двор всего на минуту. А когда вернулась в дом, то нашла брата захлебнувшимся в ведре. Причина смерти - асфиксия при утоплении, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Мать мальчика находилась в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что она живет с неоднократно судимым за избиение, кражи и угон сварщиком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но кто является фигурантом пока неизвестно.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге 4-летняя девочка-отказничок захлебнулась в чане с игрушками.