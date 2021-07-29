Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели в Бисерти двухлетнего мальчика-инвалида

Девочка вышла во двор, а когда вернулась, обнаружила, что брат захлебнулся водой в ведре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели в поселке Бисерть Свердловской области двухлетнего мальчика-инвалида. Трагедия произошла утром 24 июня, когда мать ребенка ушла в ЖКХ, а малыш остался под присмотром 16-летней сестры. Девочка вышла во двор, а когда вернулась, обнаружила, что брат захлебнулся водой в ведре.

- Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка-инвалида, погибшего в результате утопления, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, - рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, кто является фигурантом дела пока не известно. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, причиной смерти мальчика стала асфиксия при утоплении.