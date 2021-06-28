В Екатеринбурге 4-летняя девочка-отказничок утонула в чане с игрушками, пока воспитатели пили чай

После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело, а прокуратура начала массово проверять детские учреждения. Фото: специализированный дом ребенка №5

В Екатеринбурге произошел трагический случай. 4-летняя малышка-отказничок утонула в чане для мытья игрушек. За ребенком не досмотрели воспитатели.

После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело, а все учреждения для детей-инвалидов в Свердловской области начала массово проверять прокуратура.

Трагедия случилась в специализированном доме ребенка №5. Учреждение находится на Сыромолотова,24а. ЧП произошло 25 декабря 2020-го года, но известно о нем стало лишь сейчас.

- Никто не хотел огласки и скандала накануне Нового года, ведь дом ребенка напрямую подчиняется областному Минздраву, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах, осведомленный о деталях произошедшего.

Погибшая девочка была слепая от рождения. В связи с этим родители отказались от малышки. В специализированном доме ребенка много детей, которые имеют инвалидность или особенности развития. В связи с этим за ними должен быть установлен строгий контроль.

В группе, помимо погибшей девочки, было еще пятеро детей. За них отвечали двое воспитателей и одна медсестра. Но в момент ЧП погибшая девочка оказалась одна.

- Воспитательницы решили проветрить помещение. Для этого они вывели из спальни пятерых детей, а вот про погибшую девочку забыли. Она осталась в спальне одна и подошла к 25-литровому чану. Он был заполнен водой с чистящими средствами. В нем воспитатели мыли игрушки. Сначала ребенок потрогал воду рукой, видимо ей стало интересно, она подошла ближе и упала в чан, - рассказал наш собеседник.

Самостоятельно выбраться оттуда ребенок уже не смог. Воспитатели вернулись в помещение лишь спустя 30 минут. Они вызвали скорую, но приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

- Первоначально воспитательницы заявляли, что отлучились из помещения буквально на 40-60 секунд, но приехавшие следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Тогда стало понятно, что взрослые не заходили в спальню около 30 минут, так как пили чай, - продолжает наш собеседник.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Первоначально оно было безфигурантным, но позже подозреваемыми по нему стали две воспитательницы. По данным «КП» расследование находилось на контроле Генеральной прокуратуры.

После случившегося в доме ребенка на Сыромолотова,24а сменили директора, а обеих воспитательниц уволили.

Мы связались с нынешним директором учреждения Мариной Гладких. Она отказалась от комментариев по поводу инцидента. Аналогично «Комсомолке» ответили и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Но в областном Минздраве информацию о смерти ребенка подтвердили.

- Была проведена внутренняя проверка. Нарушения по данному случаю были выявлены. В связи с этим были приняты управленческие решения, - рассказал «КП» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Также он подтвердил информацию о том, что прокуратура вносила представление в адрес областного Министерства здравоохранения.