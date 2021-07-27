Гимнаст Давид Белявский: что известно о спортсмене

В 2016 году с Олимпиады в Рио Давид Белявский привез серебряную и бронзовую медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году российский гимнаст Давид Белявский представляет Российскую Федерацию на Олимпиаде в Токио и уже помог команде завоевать золотую медаль в многоборье.

Давид родился в городе Воткинск в Удмуртской республике. С детства его воспитывала бабушка Людмила Викторовна. Поначалу парень занимался брейком, хотел стать танцором. Но бабушка очень хотела, чтобы Давид был спортивным гимнастом, и, когда внуку исполнилось 9, привела его в спортивную школу. Тогда же у Давида появились первые кумиры – он равнялся на четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, поэтому упорно трудился и шел к победам.

В 14 лет Давид Белявский переезжает в Екатеринбург к тренеру Сергею Закирову. Тот в свою очередь направляет Давида в ДЮСШ «Локомотив».

– Тогда тренеру Петру Китайскому хватило пары секунд, чтобы понять, что парень-то талант! – с гордостью вспоминает начало карьеры Давида его тренер Валерий Ломаев. – Давида Белявского приняли в школу-интернат и отдали на воспитание ко мне. Вот так из брейк-данса он попал в большой спорт.

В 16 лет Давид в составе юниорской сборной России становится серебряным призером первенства Европы. В Лондоне в 2012 году на Олимпийских играх в составе команды проходит в финал и занимает 6 место, в абсолютном первенстве 5, на коне махе - 7. Также он является вице-чемпионом Европы в командном первенстве. чемпионом Европы в личном многоборье, бронзовым призёром чемпионата Европы в упражнениях на брусьях и победителем I Европейских игр 2015 года в Баку.

Ближайшее выступление Давида Белявского в Токио 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2016 году Давид Белявский успешно показал себя на Олимпиаде в Рио – он стал серебряным призером в командном первенстве, бронзовым призёром в упражнении на параллельных брусьях.

Кстати, тогда же на Олимпиаде в Рио Давид Белявский сделал предложение своей любимой девушке Марии Михайловой. До этого они встречались 4,5 года. Мария переехала в Екатеринбург к нему из Новосибирска. Сейчас они счастливо женаты и воспитывают дочь.

Спортсмен окончил магистратуру института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ. Кроме того, Давид Белявский занимается бизнесом. Вместе с Марией они открыли салон красоты. А в 2021 году 29-летний разработал дизайн формы для российской сборной по художественной гимнастике. В этой форме сборная выступает на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, от Свердловской области представят Россию 15 спортсменов.

Посмотреть выступления Давида можно будет:

28 июля (среда) в 15:15 – индивидуальный финал

1 августа (воскресенье) с 13:00 – финал (вольные упражнения и гимнастический конь)

2 августа (понедельник) с 13:00 – финал (кольца, опорный прыжок)

3 августа (вторник) с 13:00 – финал (параллельные брусья, перекладина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Давид Белявский: «Из-за запрета использовать национальную символику, было сложно придумать дизайн формы для сборной». На этой Олимпиаде наши гимнасты будут выступать в костюмах, дизайн которых разрабатывал личный бренд Давида Белявского. По его словам, такая идея ему пришла в 2019 году, но реализация задумки растянулась (подробнее)

«Реву от радости!»: тренер Давида Белявского о «золоте» российских гимнастов. Петр Китайский поделился, какой момент для его воспитанника был одним из самых сложных (подробнее)

25 лет спустя: российские гимнасты взяли долгожданное «золото» и устроили праздник. Самое эмоциональное выступление Олимпиады в Токио и самая долгожданная победа (подробнее)