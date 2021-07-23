На Урале водитель «Нивы» переехал бездомного пса: очевидцы уверены, что он сделал это специально

До этого мужчина едва не спровоцировал конфликт у колонки. Фото: скриншот видео

На Урале произошел очередной случай жестокого обращения с животным. В Арамиле мужчина переехал бездомного пса на заправке. Произошедшее попало на запись камеры.

«КП»-Екатеринбург поговорила с женщиной по имени Оксана, ставшей очевидцем произошедшего. По ее словам, мужчина на Chevrolet Niva видел животное и наехал на пса специально.

Все произошло 22 июля в половине девятого утра на заправке на улице Парковой.

- Была небольшая очередь. Пока я ждала, то увидела, что рядом с заправкой ходили две собаки. Вели себя они дружелюбно. Ни к кому не приставали, не подходили, не лаяли на проезжающие машины, просто мирно ходили. Обе собаки были худые и я подумала, что они бездомные. Решила купить им что-то поесть, - вспоминает Оксана.

На заправке она купила для собак самсу. Выходя на улицу, Оксана услышала душераздирающий вой. Звук исходил от раненой собаки, которую переехала «Нива». Но водитель даже не остановился.

Оксана уверена, что не заметить животное мужчина не мог. По ее словам, перед наездом на собаку водитель «Нивы» пытался спровоцировать конфликт с девушкой, которая стояла сразу за ним в очереди на колонку.

- У него была канистра, куда он наливал бензин. Он начал открывать багажник, не убедившись в том, что не заденет стоящую сзади машину (дверь багажника на Chevrolet Niva открывается не вверх как у большинства аналогичных машин, а в сторону. – Прим. Ред.). Девушке даже пришлось сдать назад. В общем, у этого … даже не знаю, как его можно назвать, не очень хорошее отношение и к людям, - делится Оксана.

Какие травмы получила бездомная собака Оксана не знает.

- Собака ходила, но думаю, что только потому, что она была в шоковом состоянии. Все-таки он переехал ей таз… Когда я смотрела на пса, у него были такие глаза… Полные боли, - вспоминает очевидица.

В пятницу, 23 июля Оксана решила вновь заехать на эту заправку. Но раненой собаки там уже не было.

- Там было две собаки: мальчик и девочка. Они всегда ходили вместе, как пара. Пострадал – мальчик. Когда я проезжала у заправки, то его уже не было. Была только девочка, - отметила Оксана.

Женщина нашла другую очевидицу произошедшего, ту самую девушку, стоявшую сзади мужчины на «Ниве», а также связалась с зоозащитницей Анной Вайман. Оксана собирается написать заявление в полицию.

- Сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Если заявление поступит, оно будет зарегистрировано и будет проведена проверка, - рассказал «КП» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, недавно полиция окончила расследование уголовного дела против живодера из Алапаевска. Мужчина расстрелял бездомную собаку. Ее удалось выходить местным зоозащитникам. Правда, Марта (так назвали собаку) лишилась лапы.