«Ее расстреляли, но она все также тянется к людям»: на Урале спасли собаку, над которой издевался живодер

На лечение Марты потратили 90 тысяч рублей. Фото: предоставлено Валерием Чусовитиным

В Алапаевске неравнодушные уральцы спасли собаку, которую расстрелял живодер. Это случилось 7 марта нынешнего года. Расправа над животным попала на видео, которое сняла случайная очевидица.

ПОШЛИ ИСКАТЬ, УВИДЕВ РОЛИК В СОЦСЕТЯХ

На кадрах видно, как по дороге едет «Нива», затем машина остановилась, и из нее вышел мужчина. Он подошел к животному и открыл стрельбу. После этого он сел в машину и скрылся. Женщина, которая сняла произошедшее, поделилась с местным юристом Сергеем Самковым. Он начал добиваться огласки этой истории, чтобы найти живодера.

- Мою жена увидела в соцсетях видеоролик. Было 8 марта, и супруга попросила меня доехать до этого места, чтобы проверить – жива собака или нет, - рассказывает «КП» Александр Никонов, который был одним из тех, кто спасал раненное животное. – Мы приехали на место. Нашли гильзы и следы крови. Супруга настояла, чтобы мы пошли по этим кровавым следам. Сугробы были выше колена. Так мы прошли около двух километров. Понимали, что для спасения собаки есть считанные часы.

В этот момент Александр Никонов решил связаться с местным зоозащитником Валерием Чусовитиным. Также туда приехал местный житель Олег Мезенин.

ЛЕЖАЛ ДВА ЧАСА ПОД ВАГОНОМ, ЧТОБЫ СОБАКА ПРИВЫКЛА

- Прошли два с лишним километра и обнаружили раненую собаку под железнодорожным вагоном. У нее были перебиты обе передние лапы. Ей явно требовалось медицинское вмешательство. Тогда Валерий Чусовитин съездил за обезболивающим. Потом он пролежал под вагоном на снегу около двух часов, чтобы собака к нему привыкла. Затем поставил обезболивающее и вместе с Олегом Мезениным начал доставать ее из под вагона, - вспоминает Александр.

Собаку везли на санках несколько километров.

- Животное решили назвать Мартой. Потому что она осталась в живых, можно сказать, благодаря Международному женскому дню, ведь это женщины заставили нас произвести эти поиски, - отмечает Александр.

НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАССТРЕЛЯННЫМ СОБАКАМ

В Алапаевске местные ветеринары сказали, что ранения слишком серьезные.

- У нас нет специалистов по стреляным собакам. Поэтому я посадил ее к себе в машину и повез в Екатеринбург. Приехал уже ночью, - делится с «КП» Валерий Чусовитин.

Собаку пришлось долго лечить. На лечение Марты ушло 90 тысяч рублей. 20 тысяч собрали неравнодушные уральцы. Остальные за лечение заплатили Валерий Чусовитин и Татьяна Амирова, председатель алапаевской общественной организации «Белый Бим».

Валерий Чусовитин планирует забрать собаку себе. В начале июня Марта уже жила у него в Алапаевске, но внезапно животному стало хуже. Начались боли и поднялась температура, а также сломалось устройство, которое фиксировало лапу. Валерию снова пришлось везти Марту в Екатеринбург.

Сейчас животное по-прежнему находится в столице Урала.

- Несмотря на то, что ее расстрелял живодер, Марта очень ласковая и тянется к людям. Для нас важно, чтобы лечение довели до конца! Нужно, чтобы собака больше не мучилась. После этого я заберу ее себе, - подытожил Валерий Чусовитин.

ЖИВОДЕР ОБЪЯСНИЛ ПОСТУПОК ТЕМ, ЧТО СОБАКИ БРОСАЮТСЯ НА ЛЮДЕЙ

Местный юрист Сергей Самков был одним из тех, кто активно добивался того, чтобы полиция нашла живодера, без причин расстрелявшего животное. В прошлом Самков сам работал в полиции.

- Я как представитель общественного совета при полиции Алапаевска лично обратился к полковнику Эдуарду Губеру (начальнику полиции Алапаевска. – Прим. Ред.), и попросил его взять ход расследования под личный контроль, что он и сделал, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Самков.

Александр Винокуршин в прошлом был неоднократно судим. Фото: соцсети

Полиции удалось найти мужчину, который хладнокровно расстрелял собаку. По данным «КП» его зовут Александр Винокуршин.

Как рассказывал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в прошлом мужчина был судим по статьям: «Незаконная рубка лесных насаждений», «Грабеж» и дважды привлекался по статье «Кража».

— Полицейские при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Лютую ненависть к четвероногим друзьям человека он объяснил тем, что они бросаются на людей, - отмечал полковник Горелых.

На живодера завели уголовное дело по первой части статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Как рассказал Сергей Самков, на днях расследование завершилось. После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело поступит в суд. В пиковом случае по этой статье Александру Винокуршину может грозить до трех лет колонии.

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