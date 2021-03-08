В Алапаевске ищут мужчину, расстрелявшего собаку из ружья

Все случилось около бывшего металлургического завода. Фото: кадр с видео, опубликованного Сергеем Самковым

Социальные сети в Свердловской области облетели кадры жестокости по отношению к собаке, снятые в Алапаевске. На записи видно, как некий мужчина направляет на животное ружье и стреляет, после чего садится в машину и уезжает. Запись была сделана около бывшего Новоалапаевского Металлургического Завода.

- Сегодня днем на место происшествия прибыли местные зоозащитники, дружинники и полиция, - сообщает Сергей Самков, юрист, опубликовавший видео в своей группе Вконтакте. - По кровавому следу удалось найти раненную собаку, которая проползла около километра и укрылась под вагоном на железнодорожных путях. При визуальном осмотре установлено, что у собаки в результате ранения перебиты лапы.

Собаку передали ветеринаром. А поисками стрелка занялись сотрудники полиции. Вскоре они нашли машину, на которой уехал этот человек.

- Сотрудники полиции территориального ОВД установили личность хозяина машины по горячим следам, прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, чтобы выяснить, кто конкретно применил оружие к животному. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение.