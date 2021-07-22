На Урале будут судить живодера, расстрелявшего бездомную собаку

После выстрела собаке пришлось ампутировать лапу. Фото: личный архив Валерия Чусовитина, страница в соцсети

В Алапаевске полиция окончила расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным. ЧП произошло 7 марта нынешнего года на улице Московской в Алапаевске. Обвиняемый, ехавший на «Ниве», увидел двух бездомных собак. Он остановился и достал из машины ружье ИЖ 12-го калибра (позже он заявил полиции, что якобы нашел это оружие).

- Он подошел к собакам на расстояние около двух метров и произвел неприцельный выстрел по направлению одного из животных, причинив огнестрельное ранение собаке. После этого он подошел к вышеуказанной собаке и произвел один прицельный выстрел по телу безнадзорной собаки, осознавая, что его действия причиняют боль и страдания животному, а также могут привести к ее гибели, - рассказали в областной прокуратуре.

Смотреть видеосюжет В Алапаевске мужчина выстрелил из ружья в собаку (Внимание: жестокие кадры)

После этого мужчина сел в машину и уехал. Жестокая расправа попала на видео, опубликованное в соцсетях.

Раненая собака, истекающая кровью, преодолела несколько километров, забившись под железнодорожный вагон. Там ее нашли общественники. Спасение собаки представляло собой целую операцию. Раненое животное пришлось везти несколько километров на санках. Неравнодушные уральцы выходили собаку. Местный зоозащитник Валерий Чусовитин даже возил животное на лечение в Екатеринбург, потратив на это круглую сумму. К сожалению, лапу Марте (так назвали собаку) спасти не удалось.

Полицейским удалось вычислить мужчину, обвиняемого в жестоком преступлении против беззащитного животного. По данным «КП», его зовут Александр Винокуршин.

- По подозрению в стрельбе по животному сыщики задержали местного неоднократно судимого Александра В., 1987 года рождения, нигде официально не трудоустроенного. У данного гражданина богатое криминальное прошлое. За плечами задержанного четыре судимости. Среди них - по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений организованной группой», по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и две судимости по ч. 2. ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц». Оперуполномоченные уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свою лютую ненависть к четвероногим друзьям человека обвиняемый объяснил тем, что собаки бросаются на людей. Полиция Алапаевска возбудила на Александра Винокуршина уголовное дело по первой части статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

Сейчас расследование уголовного дела закончено. Прокуратура утвердило обвинение и дело о жестоком обращении направлено в суд. В пиковом случае Александру Винокуршину может грозить до трех лет колонии.