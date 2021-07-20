День строителя 2021 в Екатеринбурге: программа празднования в пандемию

По традиции праздник проходил в Парке Маяковского, в этом году местом проведения может стать Исторический сквер Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 августа 2021 в Екатеринбурге запланировано празднование Дня строителя. Из-за пандемии мероприятия либо переносятся на другие даты, либо пройдут в онлайн-формате.

В Гильдии строителей Урала сообщили, что пока нет точного решения насчет отмены праздника или изменения формата, информация появится к концу этой недели.

Еще в мае в мэрии Екатеринбурга прошло совещание, на котором заявили, что праздновать будут в Историческом сквере, чтобы все желающие могли без проблем добраться в центр города. Предварительно в программу включены шоу строительной техники, конкурс «Миссис стройкомплекс». 8 августа запланирован велопробег.

В преддверии Дня строителя 2021 в Екатеринбурге прошел национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» (18 июня) и до 31 июля проходит летняя спартакиада предприятий строительного комплекса.

Участницы «Миссис стройкомплекс» работали со стилистами и изучали шопинг, практиковали в дневном макияже и участвовали в фотосессии, а участники спартакиады – состязались в интеллектуальном этапе, стрельбе и легкой атлетике, играли в дартс, мини-футбол и волейбол.

Шоу техники тоже входит в программу Дня строителя 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил «Комсомольской правде Екатеринбург», что массовые мероприятия такие, как День строителя, День города и Крестный ход в Царские дни не согласованы властями.

- В условиях роста заболеваемости, проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Мероприятия численностью свыше 1000 человек даже на свежем воздухе проводиться не должны, – добавил он.

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