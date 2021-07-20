День ВДВ в Екатеринбурге 2021: программа мероприятия

В прошлом году у Черного тюльпана раздавали маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стремительный рост числа заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области не позволяет проводить массовые мероприятия. Напомним, за сутки на Среднем Урале заболели 491 человек и 198 из них в уральской столице. Ранее из-за пандемии в запланированные сроки не состоялась уральская Ночь музыки, Сабантуй, День молодежи, мероприятия Дня города перенесут в онлайн-формат.

Рассказываем, как организаторы празднования Дня ВДВ 2021 спланировали программу мероприятий.

Парк Маяковского, Плотинка и Черный тюльпан – традиционные места встреч в День ВДВ в Екатеринбурге, 2021 год не станет исключением. Правда, как и в 2020 году пандемия внесла коррективы.

– Не предусмотрено никаких культурно-массовых мероприятий. Празднование пройдет на местах, но не массово и с соблюдением всех норм безопасности в пандемию, – рассказали «Комсомольской правде Екатеринбург» в Союзе десантников Урала.

Торжественная часть запланирована на 12:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа в 12:00 запланировано возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан».

По опыту 2020 года в День ВДВ 2021 в Екатеринбурге после возложения цветов десантники гуляли по городу с семьями с сослуживцами.

Десантникам раздавали защитные маски на площадке у ККТ «Космос» и на площади Советской Армии.

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