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Общество5 июля 2021 18:15

Что показали на «Иннопроме-2021», куда из-за COVID-19 попасть смогут не все

В первый день работы выставки мы прогулялись по павильонам в компании с роботами-помошниками и робопсами
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Екатеринбурге сегодня открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». Работать она будет до 8 июля. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, попасть на нее удастся не всем. Билеты не продают. А тем, кто успел зарегистрироваться на выставку, нужно каждый день сдавать ПЦР-тесты. Показываем и рассказываем, что можно было увидеть на ней в первый день.

ВОТ ЭТО ТАЧКА!

Время от времени в третьем павильоне можно было услышать рев мотора. Так мурчала Lamborghini. Итальянская делегация привезла ее на выставку, чтобы показать достижения своего автопрома. В машину периодически садилась девушка и запускала двигатель, отчего тот и начинал реветь. Такую машину на уральских дорогах не встретишь. Не удивительно, что все делали селфи на ее фоне.

Итальянская Lamborgini.

Итальянская Lamborgini.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Это не Железный человек. Устройство в груди – не вечный генератор энергии, а просто стилизованная камера. Но своей начинкой искусственный товарищ не уступит даже знаменитому костюму Тони Старка. Все-таки, это робот. Правда задача его – не спасать людей, а помогать им справляться с рутиной. Его, например, можно посадить на ресепшн или в какой-нибудь пункт приема документов. Подскажет, проконсультирует, почти как живой.

Робот-помощник.

Робот-помощник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАСТОЯЩИЙ ВЕРТОЛЕТ

А вот еще одно излюбленное посетителями «Иннопрома» место для фотографий – кабина вертолета итальянской фирмы Leonardo. На выставку привезли настоящую машину, а не полноразмерный макет. Заглянуть можно было и в кабину, и в салон. Периодически представители фирмы Леонардо показывали, как двигаются лопасти винта. Они не вращались, нет, но слегка поворачивались, демонстрируя, что конструкция вертолета гораздо сложнее, чем два винта и корпус с пассажирами между ними.

Вертолет, привезенный из Италии.

Вертолет, привезенный из Италии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Робот вроде улыбается, но вопросы с ним можно обсудить не самые шуточные. Например, в чем смысл жизни. Когда мы задали ему этот вопрос, он задумался. Нахмурился. А потом посмотрел и сказал… Что именно сказал, мы не расслышали, так как на соседнем стенде в очередной раз выдал громкий рев Lamborgini.

С этим роботом можно даже поговорить.

С этим роботом можно даже поговорить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕТРО-ТРАМВАЙ С УРАЛТРАНСМАША

Вполне себе современное изделие, в котором есть и цифровые панели и USB-порты, чтобы в поездке можно было смартфон зарядить. Но вот сидения – классические деревянные. А что? Удобно? Жестковато конечно с непривычки, но зато спину помогает держать прямо.

Ретро-трамвай. Внутри у него сочетаются деревянные сиденья и юсб-порты для зарядки смартфонов.

Ретро-трамвай. Внутри у него сочетаются деревянные сиденья и юсб-порты для зарядки смартфонов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, РОБОПЕС

Хвостом вилять не способен за отсутствием оного, но может служить, бегать и притворяться мертвым. Делают его в Китае, а в России модернизируют под нужды промышленности. Например, сейчас таких псов собираются использовать в нефтегазовой отрасли – собачка будет гулять по предприятию и «принюхиваться» не утекает ли утечки метана.

Робопес. Притворился мертвым.

Робопес. Притворился мертвым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОГРУЗЧИК, РЕДКО ВИДЯЩИЙ СОЛНЦЕ

Редко такой погрузчик можно увидеть на поверхности. Обычно их используют в шахтах глубоко под землей. За раз он может поднять до 14 тонн руды своим ковшом-гигантом. Синяя машинка явно весит меньше и поставлена здесь скорее для контраста, чтобы большое было лучше видно на фоне малого. Кстати, в кабину и того и другого можно было залезть, чтобы сравнить, где удобнее.

Ковш этого подземного погрузчика может за раз поднять 14 тонн. То есть, не одну такую маленькую машинку.

Ковш этого подземного погрузчика может за раз поднять 14 тонн. То есть, не одну такую маленькую машинку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРАБЕЛЬНЫЙ ВИНТ РАЗМЕРОМ С ДОМ

Самый большой экспонат можно было увидеть в первом павильоне. Такие винты как правило приводят в движение корабли-гиганты. Еще одна точка, рядом с которой все фотографировались.

С этим винтом посетители выставки особенно любили фотографироваться.

С этим винтом посетители выставки особенно любили фотографироваться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не экспонат. Скорее арт-объект. Механизм, двигающийся внутри коровы.

Это не экспонат. Скорее арт-объект. Механизм, двигающийся внутри коровы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С большеразмерной промышленной техникой в этот раз на выставке было все хорошо. Много было экспонатов, рядом с которыми чувствуешь себя маленьким.

С большеразмерной промышленной техникой в этот раз на выставке было все хорошо. Много было экспонатов, рядом с которыми чувствуешь себя маленьким.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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