Что показали на «Иннопроме-2021», куда из-за COVID-19 попасть смогут не все

В Екатеринбурге сегодня открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». Работать она будет до 8 июля. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, попасть на нее удастся не всем. Билеты не продают. А тем, кто успел зарегистрироваться на выставку, нужно каждый день сдавать ПЦР-тесты. Показываем и рассказываем, что можно было увидеть на ней в первый день.

ВОТ ЭТО ТАЧКА!

Время от времени в третьем павильоне можно было услышать рев мотора. Так мурчала Lamborghini. Итальянская делегация привезла ее на выставку, чтобы показать достижения своего автопрома. В машину периодически садилась девушка и запускала двигатель, отчего тот и начинал реветь. Такую машину на уральских дорогах не встретишь. Не удивительно, что все делали селфи на ее фоне.

Итальянская Lamborgini. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Это не Железный человек. Устройство в груди – не вечный генератор энергии, а просто стилизованная камера. Но своей начинкой искусственный товарищ не уступит даже знаменитому костюму Тони Старка. Все-таки, это робот. Правда задача его – не спасать людей, а помогать им справляться с рутиной. Его, например, можно посадить на ресепшн или в какой-нибудь пункт приема документов. Подскажет, проконсультирует, почти как живой.

Робот-помощник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАСТОЯЩИЙ ВЕРТОЛЕТ

А вот еще одно излюбленное посетителями «Иннопрома» место для фотографий – кабина вертолета итальянской фирмы Leonardo. На выставку привезли настоящую машину, а не полноразмерный макет. Заглянуть можно было и в кабину, и в салон. Периодически представители фирмы Леонардо показывали, как двигаются лопасти винта. Они не вращались, нет, но слегка поворачивались, демонстрируя, что конструкция вертолета гораздо сложнее, чем два винта и корпус с пассажирами между ними.

Вертолет, привезенный из Италии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Робот вроде улыбается, но вопросы с ним можно обсудить не самые шуточные. Например, в чем смысл жизни. Когда мы задали ему этот вопрос, он задумался. Нахмурился. А потом посмотрел и сказал… Что именно сказал, мы не расслышали, так как на соседнем стенде в очередной раз выдал громкий рев Lamborgini.

С этим роботом можно даже поговорить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕТРО-ТРАМВАЙ С УРАЛТРАНСМАША

Вполне себе современное изделие, в котором есть и цифровые панели и USB-порты, чтобы в поездке можно было смартфон зарядить. Но вот сидения – классические деревянные. А что? Удобно? Жестковато конечно с непривычки, но зато спину помогает держать прямо.

Ретро-трамвай. Внутри у него сочетаются деревянные сиденья и юсб-порты для зарядки смартфонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, РОБОПЕС

Хвостом вилять не способен за отсутствием оного, но может служить, бегать и притворяться мертвым. Делают его в Китае, а в России модернизируют под нужды промышленности. Например, сейчас таких псов собираются использовать в нефтегазовой отрасли – собачка будет гулять по предприятию и «принюхиваться» не утекает ли утечки метана.

Робопес. Притворился мертвым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОГРУЗЧИК, РЕДКО ВИДЯЩИЙ СОЛНЦЕ

Редко такой погрузчик можно увидеть на поверхности. Обычно их используют в шахтах глубоко под землей. За раз он может поднять до 14 тонн руды своим ковшом-гигантом. Синяя машинка явно весит меньше и поставлена здесь скорее для контраста, чтобы большое было лучше видно на фоне малого. Кстати, в кабину и того и другого можно было залезть, чтобы сравнить, где удобнее.

Ковш этого подземного погрузчика может за раз поднять 14 тонн. То есть, не одну такую маленькую машинку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРАБЕЛЬНЫЙ ВИНТ РАЗМЕРОМ С ДОМ

Самый большой экспонат можно было увидеть в первом павильоне. Такие винты как правило приводят в движение корабли-гиганты. Еще одна точка, рядом с которой все фотографировались.

С этим винтом посетители выставки особенно любили фотографироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не экспонат. Скорее арт-объект. Механизм, двигающийся внутри коровы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С большеразмерной промышленной техникой в этот раз на выставке было все хорошо. Много было экспонатов, рядом с которыми чувствуешь себя маленьким. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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