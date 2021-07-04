Под Первоуральском водитель врезался в дерево и насмерть придавил 5-летнюю дочь, сидевшую у него на коленях

Водителя задержали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Белый микроавтобус «Фиат Дукато» в субботу вечером по дороге, ведущей к озеру Глухое, что под Первоуральском. Внезапно машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В машине в этот момент сидел 37-летний водитель, его пятилетняя дочь и семилетний сын.

- Сам водитель в ДТП не пострадал, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Но в результате ДТП погибла дочь водителя. В момент аварии она находилась на коленях отца. Сын водителя в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Также в аварии серьезно пострадал 7-летний сын водителя. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Семья ехала из Екатеринбурга. Ранее водителя лишали прав за повторную «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги…». Причем срок лишения до сих пор не истек, что впрочем не помешало ему сесть за руль.

- Также у водителя имелись внешние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - добавили в полиции. – Водитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

От медосвидетельствования водитель отказался. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На мужчину составили два административных материала за отказ от прохождения медосвидетельствования и за нарушение правил перевозки детей.

- Госавтоинспекция напоминает, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в автомобилях только в детских удерживающих устройствах, - говорят в УГИБДД по Свердловской области. - Начиная с 7 лет, на заднем пассажирском сидении разрешается перевозить ребенка с использованием ремня безопасности транспортного средства, но при условии, что такая перевозка является безопасной.

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