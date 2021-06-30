Появилось видео схода грузового состава под Ревдой

Фото: уральская транспортная прокуратура

Днем 30 июня в Свердловской области на перегоне Ревда-Ильмовка с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительным данным, состав перевозил вагоны, груженные контейнерами. Одна из тележек опрокинулась, еще восемь получили механические повреждения. Движение на этом участке приостановили, пассажирские поезда отправили в объезд.

В распоряжении редакции "КП-Екатеринбург" появилось видео с места аварии. На кадрах видно, как грузовой состав пошел под откос, повредив полотно.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В том числе следователь Свердловского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудники транспортной полиции и Свердловский транспортный прокурор.

Фото: уральская транспортная прокуратура

- Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Ревда-Ильмовка Свердловской железной дороги проводится процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе УрСУТ СК России.

Степень повреждения железнодорожных путей устанавливается. Предварительно известно, что нужно восстановить более 100 метров железнодорожного полотна. Пострадавших в инциденте нет.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Свердловского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, - сообщают в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.

Следователи опрашивают сотрудников локомотивной бригады. Сумма причиненного ущерба уточняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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